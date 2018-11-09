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رياضة

الزمالك يعسكر للإنتاج الحربى.. وجروس يعلن القائمة اليوم

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:32 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
يدخل الزمالك معسكرا مغلقا، اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى غدا فى الجولة الـ14 للدورى الممتاز.

ومن المنتظر أن يعلن جروس المدير الفنى للزمالك قائمة الفريق التى ستواجه الإنتاج الحربى عقب التدريب الأخيرة الذي يخوضه بملعب حلمى زامورا .

وستشهد قائمة الزمالك استبعاد الثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجانى ساسى بسبب الإيقاف، وسافر الثنائى منذ ساعات قليلة إلى تونس للانضمام لمعسكر نسور قرطاج استعدادا لمواجهة مصر فى الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون 2019.

وستشهد قائمة المباراة عودة أيمن حفني بعد شفائه من نزلة البرد التى منعته من التواجد فى القائمة النهائية لمباراة حرس الحدود الأخيرة.
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