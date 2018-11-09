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رياضة

جماهير الأهلي تؤازر الفريق الأحمر بمطار القاهرة.. صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:32 م
صدى البلد
احمد قطب - عدسة : احمد رمضان
غادر المئات من جماهير النادي الأهلي، صباح اليوم الجمعة، مطار القاهرة الدولى، إلى تونس على متن طائرة مصر للطيران، وذلك لمؤازرة الفريق فى مباراته أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واحتشد الجمهور، صباح اليوم، أمام صالات السفر وظلوا يهتفون بعبارات تشجيعية ومنها "افريقيا يا أهلى" لتحفيز الفريق الأحمر، حاملين أعلام النادي الأهلي.

ويواجه الأهلي، منافسه الترجي التونسي فى تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة، فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب رادس، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب الجمعة الماضى بفوز الاهلي 3/1.
جماهير الأهلي تؤازر الفريق الأحمر بمطار القاهرة.. صور
جماهير الأهلي تؤازر الفريق الأحمر بمطار القاهرة.. صور
جماهير الأهلي تؤازر الفريق الأحمر بمطار القاهرة.. صور
جماهير الأهلي تؤازر الفريق الأحمر بمطار القاهرة.. صور
جماهير الأهلي تؤازر الفريق الأحمر بمطار القاهرة.. صور
جماهير الأهلي تؤازر الفريق الأحمر بمطار القاهرة.. صور
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