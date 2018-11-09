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ديني

وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد أحمد بن عطاء السكندري.. فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 12:05 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أمل فوزي
يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد «سيدي أحمد بن عطاء الله السكندري» بمحافظة القاهرة.

وينقل التليفزيون الرسمى على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة الأولى من شهر ربيع الأول، والتي يلقيها وزير الأوقاف، بعنوان:« نبي الرحمة -صلى الله عليه وسلم- كما يجب أن نعرفه».

وحضر الصلاة اليوم، لفيف من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات الشعبية والتنفيذية لمحافظة القاهرة.
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