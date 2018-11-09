انطلاق فعاليات اليوم الأخير لمهرجان التمور بواحة سيوة .. صور

بدأ ,اليوم الجمعة فعاليات اليوم الثالث والاخير، لمهرجان جائزة الشيخ خليفة للابتكار الزراعي الإماراتية للتمور،والتي من المقرر افتتاح مصنعا للتمور، وتفقد مصنع اخر، ثم انطلاق الفعاليات بارض المعارض في القرية الأولمبية الرياضية بحضور وزراء الصناعة والزراعة والتصاميم الاجتماعي.



و ن المقرر ، أن يلقي كل من اللواء مجدي الغرابلي كلمة ترحيب، يليه وزارء الصناعة والتجارة والتضامن الاجتماعي،ثم توزيع الجوائز علي افضل عشرة مزارعين للتمر، وعلي المشاركين من العارضين وتفقد المعرض.



يذكر ان مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة ، فى دورته الرابعة تنظمه وزارة التجارة والصناعة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومحافظة مطروح.