محافظ القليوبية يكلف رؤساء المدن بالارتقاء بمستوى النظافة

عقد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية اجتماعا مع نجوى العشيري رئيس مدينة بنها واللواء محمد عبد الوهاب السعدني السكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية لكفر الجزار لبحث تطوير قرى مركز بنها.



وأمر المحافظ بسرعة إزالة عدد من الساحات والجراجات المخالفة ورفع الإشغالات والمراكب النيلية المخالفة حرصا على حياة المواطنين.



وأكد المحافظ خلال الاجتماع أن الهدف الرئيسي هو مصلحة المواطن وتحقيق رضاه عن جميع الخدمات المقدمة إليه وحل مشاكله والاستماع إليها على أرض الواقع من خلال التواجد الميداني والتفاعل مع المواطنين فى الشارع.



وأضاف أنه أصدر كتاب دوري لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعامل الحاسم والسريع على مدار اليوم لأي مخالفات، سواء كانت رفع تراكمات القمامة أو إزالة الإشغالات على حرم الطرق والشوارع الرئيسية وتعديات المباني المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين فورا.

