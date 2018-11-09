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محافظات

محافظ الإسكندرية: 1.3 مليون مواطن شاركوا في مبادرة فيروس سى

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:44 م
صدى البلد
أحمد عبد العزيز
قال الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، إن الاسكندرية من أولى المحافظات التي تم تطبيق مبادرة 100 مليون صحة بها و بنجاح حيث بلغ عدد الذين أجروا التحليل بالإسكندرية مليون و ٣٠٠ الف مواطن.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، الجمعة، في مهرجان رياضي للجري والمشي والدرجات تحت شعار "إجري لصحتك"، وذلك ضمن فاعليات المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة"، بحضور اللواء أحمد بسيوني، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأشار إلى أن المهرجان يؤكد على أهمية الحفاظ على الصحة، كما يدعم المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون صحة" التي تساهم في القضاء على فيرس سي، ذلك المرض الفتاك الذي عانينا منه لسنوات طويلة.
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