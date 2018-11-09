الطويل: الوفد يجب أن يعود لدوره كحزب معارض .. صور

قال مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد إن انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم تعطى مؤشرا واضحا عن وجود روح طيبة بين المرشحين فى هذه الانتخابات ، إلا أنه يعاب فى هذه الانتخابات سوء التنظيم فى ظل تكدس أعداد الناخبين فى هذه الانتخابات.





وأكد الطويل فى تصريحات خاصة لصدى البلد، :"نتمنى أن يعود حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسى كما كان عليه خلال الفترة الماضية ، على أن يحافظ على دوره كحزب معارض يهدف لتحقيق المعارضة البناء التى تسعى الى بناء الوطن وليس هدمه".





وكان قد فتح باب التصويت فى انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم التى من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 8 مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ منذ بداية العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة.





ويبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 116 مرشحا يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 21 مرشحًا يتنافسون على 5 مقاعد.



