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أصل الحكاية

فنجان قهوة يكشف عن شخصية سعد الحريري..وصديقه المقرب لـ صدى البلد: راجل دوغري وبيحب المكرونة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:51 م
صدى البلد
ميس رضا
قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعى كان لا يزيد على تصور متابعى رجال السياسة والشخصيات العامة إلا المظهر والحديث الرسمى الذى يتسمان بالجدية عبر شاشات التلفاز، أما بعيدًا عن الكاميرات والحياة السياسية هناك جوانب خفية لا يدركها إلا من التقى بهم وكشف موقف ما عن شخصيته العفوية، إضافة إلى أن ظهور وسائل التواصل الاجتماعى نجحت فى كشف مواقف حياتية وجوانب شخصية وصفات لرؤساء وشخصيات مسئولة وهم فى حياتهم اليومية.
سعد الحريري يعزم
سعد الحريري يعزم شاب سعودى على القهوة

المرح وخفة الظل والعفوية وجدعنه ابن البلد.. صفات لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إذ ينطبق الحديث عليه وفق ما كشفه «فنجان قهوة»، خلال موقفين أظهرته مواقع السوشيال ميديا بمقاطع فيديو وصور وهو برفقة  إحدى الإعلاميات اللبنانيات وهى تجري معه مقابلة عفوية ومرة أخري مع شاب سعودى عزمه على فنجان قهوة ، وزاد عليه صفات أخرى أحد الأصدقاء المقربين له خلال حديثه لصدى البلد.

فنجان قهوة يكشف عن
وخلال مقطع فيديو انتشر على مواقع السوشيال ميديا يجمع رئيس الوزراء اللبناني بمذيعة «ال بي سي» اللبنانية ديما صادق فى أحد حلقات برنامجها "عالوين واصلين"، بسيارته الخاصة وكان يقودها بنفسه ، وإذ تسأله «هل معك نقود بجيبك ..إذ فيك تعزم حدا على فنجان قهوة أو أنك تريد أن تحتسي قهوة وأنت وحدك؟ ليرد مازحاً : "ما بشرب قهوة وأنا وحدى" لترد الإعلامية : «فيك تعزمنى وتحاسب أنت يارئيس الوزراء»
فنجان قهوة يكشف عن

وموقف آخر إذ يظهر الفيديو الذي التقطه الشاب السعودي "سيلفي" بترحيب الحريري بلقاء الشمري بشكل طريف حيث ظهر مبتسما بعفويته، معربا عن تلبيته لطلب الشاب بشرب القهوة على حسابه.

 وقال الشمري في الفيديو، الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، "مع أخي الشيخ سعد الحريري، عازمني اليوم على القهوة وهو سيدفع الحساب"، ليرد عليه الحريري مبتسما:"هلا وغلا، أهلا وسهلا بيك".


كما التقط رئيس وزراء لبنان والشاب السعودي صورة لتوثيق هذه الذكرى.


وقال أحد الأصدقاء المقربين من سعد الحريري لصدى البلد: إن الحريري يتميز بشخصية قريبة تفوت على القلب بسهولة واصفه بـ«الرجل الدوغري» وابن بلد .

 وأضاف أن أفضل الأكلات التى يحبها ويصنعها بنفسه المكرونة لدرجة أنه ممكن يستيقظ فى الصباح الباكر لإعدادها أو فى آخر الليل .




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فنجان قهوة يكشف عن شخصية سعد الحريري..وصديقه المقرب لـ صدى البلد: راجل دوغري وبيحب المكرونة

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