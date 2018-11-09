فنجان قهوة يكشف عن شخصية سعد الحريري..وصديقه المقرب لـ صدى البلد: راجل دوغري وبيحب المكرونة

قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعى كان لا يزيد على تصور متابعى رجال السياسة والشخصيات العامة إلا المظهر والحديث الرسمى الذى يتسمان بالجدية عبر شاشات التلفاز، أما بعيدًا عن الكاميرات والحياة السياسية هناك جوانب خفية لا يدركها

إلا

من التقى بهم وكشف موقف ما عن شخصيته العفوية، إضافة إلى أن ظهور وسائل التواصل الاجتماعى نجحت فى كشف مواقف حياتية وجوانب شخصية وصفات لرؤساء وشخصيات مسئولة وهم فى حياتهم اليومية.