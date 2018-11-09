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مرأة

يحارب التساقط ويمنع الشيب.. تعرف على فوائد الكيوى للشعر

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:01 م
فوائد الكيوى للشعر
فوائد الكيوى للشعر
هاجر هانئ
يعد الكيوى من الفاكهة التى تتمتع بالكثير من الفوائد الصحية التى تدفع البعض إلى تناوله باستمرار.. كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد التى يتمتع بها ثمار الكيوى و تحمى الشعر من التلف أو التساقط ...

فوائد الكيوى للشعر:

- يحارب تساقط الشعر: يمكن للفواكه الغنية بفيتامين C و E المساعدة في مكافحة تساقط الشعر والحفاظ على الصحة السليمة للشعر، الكيوي يحتوي على المعادن مثل المغنيسيوم والزنك والفوسفور التي تحفز الدورة الدموية، وتسرع نمو الشعر.

- تكوين الكولاجين على فروة الرأس: وهو يسهل امتصاص المواد الغذائية على فروة الرأس.

-يرطب الشعر: يحتوى على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية والذى يساعد على ترطيب الشعر والحد من جفافه .

- يمنع الشيب المبكر: نظرا لاحتوائه على كميات عالية من النحاس التى تحافظ على اللون الطبيعي للشعر، وتمنع الشيب المبكر.

- الحفاظ على صحة الشعر: فاكهة الكيوي تحتوى على الحديد والمغذيات اللازمة للحفاظ على صحة الشعر، الحديد يحسن الدورة الدموية في الجسم، وتحفيز بصيلات الشعر لتعزيز نمو الشعر.

- يعالج قشرة الرأس والأكزيما: تناول للكيوي بأستمرار يقوي الأوعية الدموية التى تحد من أمراض فروة الرأس مثل القشرة و الأكزيما، وهو يمنع التهاب فروة الرأس ولذلك يمنع تساقط الشعر.
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