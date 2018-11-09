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توك شو

محام: غياب الصراحة يهدد استقرار الأسر المصرية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:26 م
صدى البلد
توك شو
قال سيد طه، المحامي، إن الحياة الأسرية تبنى على المصارحة، ومن ثم فيجب على الزوجين أن يصارحا بعضهما بماضيهما حتى يكون هناك ثقة بينهما.

وأشار "طه"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، إلى أن الطرفين من حقهما الاختيار هل يستمروا في العلاقة بعد معرفة ماضي الطرف الآخر أم لا.

مؤكدًا بأنه لو علم أحد الطرفين بماضي الطرف الآخر بعد الزواج سيكون هناك عدم ثقة بينهما.
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