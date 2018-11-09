مدير أمن الأقصر يتفقد آخر استعدادات استقبال احتفال الأرثوذكس بدير ماري جرجس .. صور

تفقد اللواء طارق علام مدير الأمن الأقصر اليوم الجمعة وبرفقته اللواء طارق فتوح قائد فرقة الجنوب بالأقصر دير القديس ماري جرجس بحاجر الزريقات مركز أرمنت جنوب المحافظة.



وكان فى استقباله نيافة الأنبا مرقص النائب البابوي للدير وأسقف شبرا الخيمة وأمين الدير الراهب القمص توماس الرزيقى ومسئول أمن الدير الراهب القمص فام الرزيقى.



وتفقد مدير الأمن والقيادات الشرطية الدير للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية لاستقبال احتفال طائفة الأرثوذكس، الذي يتوافد عليه أكثر من مليون زائر كل عام من يوم 10 حتى يوم 16 نوفمبر الجاري.



وكانت مديرية الأمن قد وضعت خطة لتكثيف التواجد الأمني، وشن حملات تمشيط للمناطق الجبلية لتأمين ساحة الاحتفالات وإخضاع مداخل مدينة أرمنت ومخارجها التي يقع فيها الدير لعمليات تفتيش دقيق للمغادرين والقادمين للمدينة.

