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توك شو

متخصصة في شئون الأسرة للمرأة: لا تخبري زوجك بماضيك

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:29 م
صدى البلد
توك شو
قالت عبير حمدي، المتخصصة في شئون الأسرة، إن الرجل المصري لو علم بماضي زوجته ولم يقبلها، ستنتهي العلاقة، ولو استمرت ستظل هناك شكوك بينهما.

وأشار حمدي، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، ، إلى أن عقلية الرجل المصري لن تقبل بأن يكون لزوجته ماضي.

وتابعت: أنه من الأفضل ألا تخبر الزوجة ماضيها لزوجها.
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