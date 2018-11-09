العثور على مقبرة جماعية فى إثيوبيا

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الشرطة الإثيوبية عثرت على مقبرة تضم ما لا يقل عن 200 جثة على الحدود بين منطقة أوروميا والإقليم الصومالي المضطربين.



وذكرت هيئة "فانا" الإذاعية نقلا عن مسئولين بالشرطة أنه عثر على المقبرة خلال تحقيق يتعلق بالرئيس السابق لإدارة الإقليم الصومالي عبدي محمد عمر الذي يحاكم بتهم انتهاك حقوق الإنسان وتأجيج الاشتباكات.



وأجبر "عم"ر على الاستقالة في السادس من أغسطس واعتقل بعدها بأسابيع إثر اندلاع العنف في جيجيجا عاصمة الإقليم.



وتتهم جماعات حقوقية إدارته بتعذيب خصومها، فيما يؤكد شهود عيان أنه أمر بشن هجمات على المدنيين بمنطقة أوروميا المجاورة بعد اشتباكات عرقية في سبتمبر.