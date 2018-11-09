ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

العثور على مقبرة جماعية فى إثيوبيا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:26 م
إثيوبيا
إثيوبيا
أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الشرطة الإثيوبية عثرت على مقبرة تضم ما لا يقل عن 200 جثة على الحدود بين منطقة أوروميا والإقليم الصومالي المضطربين.

وذكرت هيئة "فانا" الإذاعية نقلا عن مسئولين بالشرطة أنه عثر على المقبرة خلال تحقيق يتعلق بالرئيس السابق لإدارة الإقليم الصومالي عبدي محمد عمر الذي يحاكم بتهم انتهاك حقوق الإنسان وتأجيج الاشتباكات.

وأجبر "عم"ر على الاستقالة في السادس من أغسطس واعتقل بعدها بأسابيع إثر اندلاع العنف في جيجيجا عاصمة الإقليم.

وتتهم جماعات حقوقية إدارته بتعذيب خصومها، فيما يؤكد شهود عيان أنه أمر بشن هجمات على المدنيين بمنطقة أوروميا المجاورة بعد اشتباكات عرقية في سبتمبر.
loading...

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية تذهل السلطات البرازيلية بشأن حساب رونالدينهو البنكي

سمية الخشاب تنشر صورة جديدة على انستجرام

صحف الإمارات: تميم يهرول إلى تركيا لتوطيد تحالفه مع أردوغان.. توتر متصاعد بين السبسي والشاهد في تونس.. الأمم المتحدة توصي بتأجيل الانتخابات في ليبيا.. وإطلاق نار مروع في كاليفورنيا

رئيس الفيفا يحضر مباراة الترجي والأهلي برادس

تعرف على موعد المحاضرة الأخيره للأهلي قبل التوجه لملعب رادس

آيتن عامر تدعم الأهلي: ترجعوا بالتاسعة إن شاء الله

تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة الترجي

دولة عربية تدعو إسرائيل رسميا لزيارتها

الإفتاء: اليوم غرة ربيع الأول.. وهذا موعد ذكرى المولد النبوي

اعتبر تعلم ابنته للإنجليزية عار وخطيئة فطلب قطع يديها..حكاية خطاب أحمد عرابي من المنفى لزوجته

مصرع عامل سقط من الطابق الرابع بسوهاج

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 9 -11- 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

مي عمر بإطلالة أنيقة بحفل cartier mirag.. صور

فيديو

الوفد: إغلاق لجان انتخابات الهيئة العليا الثامنة مساء.. فيديو
احذر.. الأجهزة الإلكترونية تصيب الأطفال بـ12 نوعا من السرطان
وزير الزراعة ومحافظ مطروح يفتتحان مصنعا جديدا للتمور بواحة سيوة
محافظ شمال سيناء يكشف هدف معرض الأسر المنتجة بالعريش.. فيديو
تعرف على أكبر مطعم عائم في العالم استضاف العديد من المشاهير.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟