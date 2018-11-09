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حوادث

مصادرة 7 أطنان أسمدة زراعية وأعلاف وزيوت غير صالحة بالغربية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:40 م
أسمدة زراعية - ارشيفيه
أسمدة زراعية - ارشيفيه
أحمد على
ضبطت مباحث التموين بالغربية اليوم 6800 كيلو أسمدة زراعية وأعلاف حيوانية وزيوت غير صالحة فى حملات أمنية بشوارع سمنود والمحلة وزفتى .

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط "السعيد ا ش"62 سنة صاحب محل بيع اسمدة زراعية بقرية ميت عساس بمركز سمنود مقيم بذات الناحية وبحوزته ( 6 طن ) أسمدة زراعية غير صالحة فى المحضر رقم 28901 جنح مركز سمنود 2018 م .

حيث تم ضبط "محمود ع ع ج "33 سنة صاحب محل بقاله بشارع يوسف الجندى بقسم زفتى مقيم بذات الجهة وبحوزته (216) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 10596 جنح قسم زفتى 2018 م.و ضبط "احمد م ع ا "39 سنه صاحب محل اعلاف حيوانيه ببندر زفتي مقيم بذات الناحية وبحوزته عدد ( 500 كجم ) أعلاف حيوانية غير صالحة فى المحضر رقم 10667 جنح قسم زفتى 2018 م .

كما تم ضبط "علاء ا ع ش "49 سنة صاحب محل زيوت بقريه سندسيس بمركز المحلة مقيم بذات الناحية وبحوزته (300 كجم) عبوة زيت طعام منتهية الصلاحية فى المحضر رقم 62379 جنح مركز المحلة 2018 م وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها .
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