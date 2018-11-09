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توك شو

الأوقاف: نواجه شائعات مواقع التواصل من خلال الخطاب الديني المستنير

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:57 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف، إن الوزارة أعلنت دعم صندوق التعليم بـ 100 مليون جنيه، و50 مليون للأسر المعيلة.

وأشار "طايع"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، إلى أن الوزارة تحرص على التخفيف عن الفقراء، بالإضافة إلى سعيها لمواجهة الشائعات التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الخطاب الديني المستنير.

ونوه إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار شائعات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعى.
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