غدا.. القناطر الخيرية تستضيف أول ملتقى ثقافي لشباب الجامعات

قال رجب عبدالرازق، رئيس مدينة القناطر الخيرية، إن المدينة تستضيف غدًا السبت فى تمام الساعة 12 ظهرًا، الملتقى الثقافي الأول لشباب الجامعات بحضور 700 طالب من الجامعات المختلفة.



وأشار "عبدالرازق"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، إلى أن أهمية الملتقى تأتي كوسيلة لنشر الثقافة بين الشباب وتبادل الرؤى بينهم.



وكشف أن الملتقى الثقافي لشباب الجامعات يتسق مع رؤية الرئيس السيسي في الاهتمام بالشباب.