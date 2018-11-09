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أستاذ علم نفس: منتدى شباب العالم يروج سياحيا لمصر

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:55 م
صدى البلد
توك شو
قال الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم النفس السياسي، إن منتدى شباب العالم يعد من أهم الخطوات التي تُقدم مصر للعالم، حيث يسهم المنتدى في الترويج لمصر سياحيا.

وأشار أحمد، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، إلى أن توصيات المنتدى هامة للغاية، مشيدًا بالتوجيه للتشكيل لجنة لبحث سلبيات وإيجابيات مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي قد تكون أحد وسائل حروب الجيل الرابع والخامس، لافتا إلى أن تعديل قانون الجمعيات الأهلية هام للمجتمع المصري.
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