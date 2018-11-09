ضبط شخصين لإدارتهما ورشة لاستخراج الذهب بطريقة غير مشروعة بأسوان

تمكنت مديرية أمن أسوان من ضبط شخصين حال قيامهما بالتعامل غير المشروع فى الذهب الخام وبحوزتهما 286 جراما.



ونجحت مباحث مركز شرطة إدفو (بمديرية أمن أسوان) من ضبط المدعو "أحمد س.ب" - 32 سنه، مقيم بدائرة المركز، وذلك لإدارته ورشة لشراء الذهب الخام المستخرج بطرق غير شرعية وبحوزته (جهاز لتحديد معيار الذهب الخام- ميزان حساس - كيس شفاف يحتوى على 10 جرامات لمادة الزئبق – 10 قطع صغيرة الحجم لخام الذهب وزنت حوالى 194 جراما- مبلغ مالى)، كما ضُبط بصحبته المدعو "حسن م.ح" - 33 سنه مقيم بدائرة المركز.. أثناء عرضه على المتهم شراء قطعتين من الذهب الخام وزنتا 74 جرام ذهب .



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.