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ديني

خطيب بكفر الشيخ فى ذكرى مولد النبى: حرر المرأة بعد عصور القهر

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:01 م
الشيخ شعيب صقر إمام
الشيخ شعيب صقر إمام وخطيب مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ
محمود زيدان
قال الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب مسجد الزهور بمدينة كفر الشيخ، إن المسلمين يحتفلون في شتى بقاع الأرض بذكرى ميلاد سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- تعظيمًا وتوقيرًا ومحبة واتباعًا وإجلالًا وإن من أوجب الواجبات أن نعرف الناس بسيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ذلك أن بعض الناس لا يعرفون النبي حق معرفته التي تليق به وتتناسب مع مكانته.

وأضاف، صقر، خلال خطبة الجمعة، ما أجمل أن يكون حديثنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولقد تحدث القرآن الكريم عن رسول الله حديثًا كاشفًا عن مكانته وأخلاقه وكثير من جوانب حياته فهو نبي الرحمة ولم تكن رحمته خاصه بأمته فقط بل شملت المؤمن والكافر والبر والفاجر والطائع والعاصي والإنس والجان بل وجميع المخلوقات.

وتابع ، فقد بلغت رحمته - صلى الله عليه وسلم - حدًا يفوق كل تصور، فكان يعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه ويحسن إلي من أساء إليه، ويصل من قطعه وفي ذلك يقول الحق وما أرسلناك إلا رحمه للعالمين، ولم تكن رحمته خاصه بالبشر بل شملت الحيوان والجماد، ومن مظاهر رحمته- صلى الله عليه وسلم- تكريمه للمرأة بعد أن عاشت عصور القهر والظلام مسلوبة الإرادة، كذلك رحمته في رفقه بأمته في العبادات ومع مخالفيه ومع أعداءه ومع خصومه، حقا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
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