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محافظات

محافظ الجيزة: حريصون على تطوير القطاع الصحي بالمراكز والمدن

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:51 م
أ ش أ
أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حرص المحافظة على تطوير القطاع الصحي بالمراكز والمدن ودعمه بالإمكانيات التي تؤهله لتقديم الخدمات الطبية اللائقة التي يستحقها المواطن.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ اليوم الجمعة مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الواحات البحرية والبالغ تكلفته 500 ألف جنيه، يرافقه اللواء علاء بدران السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية والدكتورة هناء سرور وكيل وزاره الصحة بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن العيادات الخارجية بمستشفى الواحات البحرية تم تجهيزها بكافة الإمكانيات ودعمها بالأطباء لاستقبال المواطنين وتضم أقساما للباطنة والجراحة والعظام والعلاج الطبيعي والأطفال والعلاج عن بعد والصيدلة والأنف والأذن والنساء والولادة.

وحرص المحافظ على تفقد المستشفى والتأكد من صرف العلاج للمرضى دون أي معوقات والاطمئنان على حسن معاملة المرضى.
كما افتتح المحافظ مدرسة التمريض التخصصي بمركز ومدينة الواحات البحرية في تجربة مهمة تنفذها المحافظة بالتنسيق مع ديرية الشئون الصحية لتخريج دفعات من التمريض شباب وبنات من أبناء الواحات البحرية ليتم تعيينهم في الوحدات الصحية والمستشفيات بالمدينة نظرا لقلة أعداد العاملين في مجال التمريض.

وافتتح المحافظ أيضا الملعب الرئيسي لمركز شباب القصر، وحرص على عقد لقاء جماهيري مع مواطني القرية داخل المركز للاستماع إلى مطالبهم.. مؤكدًا لهم أن كل المطالب التي تقدموا بها سوف يتم تحقيقها.
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