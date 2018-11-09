إطلاق نار على شخص هاجم مركزا للشرطة في إندونيسيا

أطلقت الشرطة الأندونيسية النار على شخص يحمل سلاحا أبيض، حاول مهاجمة مركز للشرطة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا، أرجو يوونو ، وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الجمعة - " إن الرجل هاجم ضباطا داخل المبنى، مما أدى إلى تحطيم باب زجاجي " ، مضيفا أن أحد الضباط تعرض لإصابات طفيفة في ذراعه، فيما أطلق آخر النار على يد المهاجم، مما أجبره على إسقاط السلاح .
وأوضح أن الرجل، البالغ من العمر 31 عاما واسمه روهاندي، وصل إلى مركز الشرطة في شمال جاكرتا على دراجة نارية، وحاول مهاجمة ما لا يقل عن 6 ضباط بأسلحة بيضاء، مشيرا إلى أنه تم تفتيش منزل المهاجم، وأن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في الهجوم.