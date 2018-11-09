إطلاق نار على شخص هاجم مركزا للشرطة في إندونيسيا

أطلقت الشرطة الأندونيسية النار على شخص يحمل سلاحا أبيض، حاول مهاجمة مركز للشرطة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.





وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا، أرجو يوونو ، وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الجمعة - " إن الرجل هاجم ضباطا داخل المبنى، مما أدى إلى تحطيم باب زجاجي " ، مضيفا أن أحد الضباط تعرض لإصابات طفيفة في ذراعه، فيما أطلق آخر النار على يد المهاجم، مما أجبره على إسقاط السلاح .



