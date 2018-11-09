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أخبار العالم

إطلاق نار على شخص هاجم مركزا للشرطة في إندونيسيا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:34 م
الشرطة الاندونيسية
الشرطة الاندونيسية
أ ش أ
أطلقت الشرطة الأندونيسية النار على شخص يحمل سلاحا أبيض، حاول مهاجمة مركز للشرطة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وقال المتحدث باسم شرطة جاكرتا، أرجو يوونو ، وفقا لقناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية اليوم الجمعة - " إن الرجل هاجم ضباطا داخل المبنى، مما أدى إلى تحطيم باب زجاجي " ، مضيفا أن أحد الضباط تعرض لإصابات طفيفة في ذراعه، فيما أطلق آخر النار على يد المهاجم، مما أجبره على إسقاط السلاح .

وأوضح أن الرجل، البالغ من العمر 31 عاما واسمه روهاندي، وصل إلى مركز الشرطة في شمال جاكرتا على دراجة نارية، وحاول مهاجمة ما لا يقل عن 6 ضباط بأسلحة بيضاء، مشيرا إلى أنه تم تفتيش منزل المهاجم، وأن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في الهجوم.
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