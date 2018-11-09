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منوعات

شاهد.. لقطات مروعة لانتشال جثث مهاجرين حاولوا الوصول لإسبانيا عبر البحر المتوسط

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:00 م
صدى البلد
أحمد شريف
انتشل خفر السواحل الإسبانية، جثث المهاجرين الذين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط ​​من أجل حياة جديدة في الغرب.

وأظهرت الصورة التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ضابطًا بالحرس المدني الإسباني ينتشل جثة أحد المهاجرين، إلى متن الشاطئ.

وانتشلت الشرطة الإسبانية، سبع جثث من الماء بعد أن تحطم قاربهم بصخور البحر بالقرب من قرية كانوس دي ميكا في جنوب إسبانيا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 2000 مهاجر قد لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام وهم يحاولون عبور البحر المتوسط ​​للوصول إلى أوروبا.

شاهد.. لقطات مروعة لانتشال جثث مهاجرين حاولوا الوصول لإسبانيا عبر البحر المتوسط
شاهد.. لقطات مروعة لانتشال جثث مهاجرين حاولوا الوصول لإسبانيا عبر البحر المتوسط
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