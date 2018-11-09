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محافظات

محافظ شمال سيناء: نسير على محورين لتنمية وتعمير وسط سيناء

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:54 م
صدى البلد
احمد صالح
قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تسير على محورين لتنفيذ خطط التعمير بالمناطق الأكثر احتياجا بوسط سيناء، هما إنشاء التجمعات السكنية للبدو المنتشرين في محاور معينة، مثلما تم افتتاحه بقرية الجوفة، بالإضافة إلى إنشاء تجمعات بدوية تنموية، تتمثل في منح كل فرد منزل و10 أفدنة لزراعتهم طبقًا لطبيعة المنطقة، بالإضافة إلى أمور أخرى.

وأوضح أن مشروع قرية الجوفة، الموجودة في منطقة المضايق يضم 100 منزل تم الانتهاء من 30 منزلًا منهم في المرحلة الأولى، وتسليمهم للأهالي.

ونوه إلى أن مساحة المنزل الواحد تبلغ 200 متر ويضم كل منزل فناء كبير بما يتماشى مع طبيعة معيشة المواطن السيناوي،لافتا إلى أنه سيتم افتتاح تجمع بدوي جديد في منطقة صدر الحيطان خلال أيام قليلة، في إطار خطة تجميع الأهالي في قرى وتجمعات سكنية.
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