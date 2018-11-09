سمية الخشاب تنشر صورة جديدة على انستجرام

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها على موقع الصور والفيديوهات"إنستجرام" صورًا جديدة لها، نالت إعجاب متابعيها وعلقت عليها قائلة " مسائكم جميل ويوم أجمل إن شاء الله على حبايبي " .



من المعروف أن الفنانة سمية الخشاب تعرضت مؤخرا لوعكة صحية لكنها تعافت عنها وبدأت تعود لحياتها بشكل طبيعى فى الأيام الأخيرة .



يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب مسلسل الحلال وشاركها البطولة بيومى فؤاد ودينا فؤاد والإخراج لأحمد شفيق .