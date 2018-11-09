هولندي يقيم دعوى قضائية لخفض عمره 20 عاما

أقام هولندي متقاعد دعوى قضائية لتغيير سنه، حيث يريد الرجل، الذي يبلغ من العمر 69 عاما، أن يخفض عمره 20 عاما.



ووفقا لشبكة «بي بي سي» البريطانية، فإن الرجل الذي يدعى إميل راتيلباند، أراد تغيير يوم عيد ميلاده من 11 مارس 1949 إلى 11 مارس 1969. مؤكدا حقه وحريته في ذلك.



وقال راتيلباند لصحيفة «دي تلغراف» الهولندية: «قانونيا، يمكن للكثير من الأشخاص أن يغيروا اسمهم بل وجنسهم، فلماذا لا يمكن للشخص تغيير عمره؟»



وذكرت صحيفة «الجيمين داغبلاد» الهولندية أن المحكمة تؤكد أنه لا توجد آلية قانونية تسمح للشخص بتغيير تاريخ ميلاده.



لكن السيد راتيلباند صرح بأنه يشعر بالتمييز ضده بسبب عمره، موضحا أن عمره الحالي يؤثر على فرص توظيفه وعلى نجاحه في استخدام تطبيق المواعدة الشهير «تيندر».



وقال راتيلباند: «عندما أكون في التاسعة والستين من عمري، فأنا مقيد. أما إذا كنت في التاسعة والأربعين من العمر، فيمكنني شراء منزل جديد، قيادة سيارة مختلفة، وستتاح أمامي الكثير من فرص العمل».



وتابع: «عندما أقوم باستخدام تطبيق (تيندر) وأقول إن عمري 69 عاما، لا أحصل على إجابة من أي سيدة. ولكن إن أخبرتهن بعد ذلك أنني في التاسعة والأربعين من العمر، أعتقد سيكون هناك تفاعل معي».



وأشار راتيلباند كذلك إلى أنه وفقا لآراء أطبائه، فإن هيئته وجسمه يناسبان هيئة وجسم شخص في الخامسة والأربعين من العمر، مؤكدا أنه سيتخلى عن معاشه إذا غير تاريخ ميلاده.



ومن المتوقع أن تبت المحكمة في قضية راتيلباند في غضون 4 أسابيع.