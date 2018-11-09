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رياضة

مورينيو عن مواجهة مانشستر سيتي: صعبة لكننا فزنا على تشيلسي ويوفنتوس

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 01:57 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفنى لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، صعوبة المباراة التي ستجمعه بغريمه التقليدي مانشستر سيتي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وأضاف مورينيو أن مواجهة مانشستر سيتي دائما ما تعتبر مميزة، الأمر لا يتعلق بمباراة الموسم الماضي ولكن الديربي يعني الكثير لجمهور الفريقين واللاعبين.

ولفت إلى أنه من السهل أن نشعر بأننا فريق لا نستسلم أبدًا، لدينا هذه الروح الجماعية للرد على الخصوم ، لكنها ليست دائمًا إيجابية، إذا ما واصلنا استقبال الأهداف أولًا سيصل اليوم حيث لا يمكننا العودة بالنتيجة.

وتابع "علينا التفكير بالمباراة فقط وليس شيء آخر، مانشستر سيتي فريق صعب ويمتلكون الزخم ولكن نحن سنذهب هنالك أيضا بروح معنوية جيدة بعد الفوز على يوفنتوس وتشيلسي".

وأوضح "سنحاول الذهاب إلى ملعب مانشستر سيتي للفوز لا أستطيع أن أقول أننا سننجح في دوافعنا، في رغبتنا، لكننا لعبنا مباراتين صعبتين أمام فريقين جيدين جدا - تشيلسي ويوفنتوس - وتمكنا من الحصول على نتائج جيدة".

واختتم مورينيو قوله "اذا تعادلنا سيصبح الفارق 9 نقاط في حالة الخسارة يصبح 12 نقطة ولكننا لا نفكر في ذلك بتلك الطريقة، نحن نفكر انها ستكون مباراة صعبة ضد خصم صعب حقًا".
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