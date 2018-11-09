الشرطة الأسترالية: منفذ حادث الطعن بملبورن كان يقود سيارة محملة باسطوانات غاز

قال مفوض شرطة ولاية فيكتوريا الاسترالية، جرهام أشتون، اليوم الجمعة، إن منفذ حادث الطعن الذي أودى بحياة شخص وخلف جريحين في مدينة "ملبورن" كان يقود سيارة محملة بأسطوانات غاز، مضيفا أن الشرطة تتعامل مع الهجوم باعتباره "إرهابيا".

وأضاف مفوض شرطة ولاية فيكتوريا الاسترالية جرهام أشتون- في تصريح أوردته قناة (يورو نيوز) الإخبارية الأوروبية- أن الرجل تمكن من طعن ثلاثة أشخاص قبل أن تطلق الشرطة النار عليه حيث توفي في وقت لاحق في المستشفى متأثرا بجروحه.

وتابع "لا نعتقد أن ثمة تهديد ما زال جاريا في هذه المرحلة، ولكننا بالتأكيد نتعامل مع الحادث على أنه حادث إرهابي.

ورفض أشتون، تحديد هوية المشتبه به، واكتفى بذكر أنه صومالي له صلات عائلية معروفة للشرطة.