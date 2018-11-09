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أخبار العالم

رئيس الوزراء اللبناني السابق يدعو للتمسك بـ الحريري والوقوف إلى جانبه

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:03 م
سعد الحريري
سعد الحريري
أ ش أ
أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق تمام سلام، ضرورة التمسك برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ودعمه والوقوف إلى جانبه في "هذه الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء الأسبق لوفد من "اتحاد الجمعيات البيروتية" برئاسة راجي الحكيم، ضم عددا من رؤساء الجمعيات والمجتمع المدني.
وقال رئيس الاتحاد- في تصريح، عقب اللقاء- إن الوفد استعرض مع "سلام" الوضع العام في مناطق لبنان المختلفة، والعاصمة بيروت بشكل خاص، مشيرا إلى أن هناك حالة من "الإحباط والقلق واليأس" لدى اللبنانيين من التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة، وحالة "التعجيز المقصودة" لعدم تأليف الحكومة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق تمام سلام أعرب للوفد عن عدم ارتياحه، وأنه غير مطمئن من العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة، ومن انتقال العقد من مرحلة إلى أخرى.

يذكر أن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة متوقف بسبب إصرار حزب الله في اللحظات الأخيرة لمشاورات التأليف الوزاري، على أن يتمثل حلفاؤه عن الطائفة السُنية من فريق "8 آذار" بحقيبة وزارية، وهو الأمر الذي يلقى رفضا قاطعا من رئيس الوزراء سعد الحريري الذي أعلن أنه انتهى من التشكيلة الحكومية، وينتظر فقط أن يقدم حزب الله أسماء مرشحيه لشغل الحقائب الوزارية المحددة له، حتى يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة.
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