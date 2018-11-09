أحمد حسن عن مباراة الأهلي اليوم: كلنا بنقول يا رب التاسعة

نشر أحمد حسن، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر"، يدعم من خلاله فريق الأهلي في مباراته اليوم أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وعلق "حسن" على الصورة قائلا: "اليوم الجميع على قلب رجل واحد كلنا بنقول يارب التاسعة يا أهلي".



ويخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، واحدة من أهم مبارياته، مساء اليوم الجمعة، حينما يواجه الترجى التونسى فى إياب الدور النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها على ملعب رادس وستذاع في تمام الساعة التاسعة مساء.



