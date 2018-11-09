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الوفد: إغلاق لجان انتخابات الهيئة العليا الثامنة مساء.. فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:06 م
صدى البلد
ندى فتح الله
قالت الشيماء أبو العينين، رئيس اللجنة العامة لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، إن عدد أعضاء الجمعية العمومية ضعف الجمعية السابقة، حيث بلغ 5774 شخصا.

وأضافت الشيماء أبو العينين خلال تقرير عرضته فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، على هامش انتخابات الحزب لاختيار 50 عضوًا للهيئة العليا، و5 للسكرتارية الوفدية، أن التوافد كان قليل في الصباح الباكر ومن ثم بدأ في التزايد.

وأشارت إلى أن اللجان سوف تغلق في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ومن ثم البدء في نقل الصناديق والفرز، موضحة أن وقت إعلان النتيجة لم يحدد حتى الآن، حيث أنها سوف تعلن فور الانتهاء من الفرز.
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