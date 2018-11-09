متحدث البرلمان يشيد بتدخل وزيرة الهجرة لحل مشكلة مواطنة مصرية بالكويت

أشاد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، بالتدخل السريع والعاجل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لمتابعة حادث تعرضت له سيدة مصرية من ضمن سيدات أخريات بدولة الكويت، وذلك على إثر شجار نشب بينهن.



وقال "حسب الله " فى بيان اليوم، أن الوزيرة أكدت أن الموضوع قيد التحقيق من قبل سلطات الكويت، وأنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الموقف من قبل السيدة، وأن السفارة وكذلك القنصلية بالكويت تتابعان التحقيقات، مؤكدا ثقته الكاملة فى القضاء الكويتى العادل والنزيه، الذى سبق وأعاد الحقوق كاملة للمصريين بعدالته.



وأعلن، تأييده التام لما طالبت به الوزيرة بعدم تداول القضية عبر وسائل التواصل، حتى لا تؤثر على المسار القانوني وأنها تثق في السلطات الكويتية وعدالة إجراءاتها وأن القضاء الكويتي لا يميز بين فرد وآخر والجميع سواسية أمامه، مؤكدا أن جميع المصريين بالخارج فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يمكن لأحد أن يمتهن كرامتهم.