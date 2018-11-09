بعثة اتحاد الصناعات تبحث الفرص الاستثمارية والتصديرية في تنزانيا

علي مدار اليومين الماضيين اجتمع وفد اتحاد الصناعات المصرية مع العديد من الجهات الحكومية التنزانية كان على رأسها الهيئة الوطنية للجيش التنزاني Suma JKT .





والتي عرضت على الوفد المصري العديد من الفرص الاستثمارية والتصديرية في تنزانيا كان في مقدمتها صناعة الطباعة والمنتجات الجلدية والأسمدة والكيماويات والصناعات الهندسية ومواد البناء والادوية والحاصلات الزراعية وكذلك البلاستيك .





وأوضح المدير التنفيذي للهيئة جنرال / Rajabu N. Mabele بأنه للقيام بالاستثمار مع الهيئة علي الشركات المصرية تقديم اوراقها وارسالها الي الهيئة والتي ستقوم بدورها بدراسته ودعوة الشركة للاستثمار او التصدير الي تنزانيا هذا وقد انتهي الاجتماع بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة بولي سيرف للاسمدة والكيماويات لإنشاء مصنع للاسمدة.





كما قام الوفد بعقد العديد من الاجتماعات مع الجهات الحكومية التنزانية منها مصلحة الضرائب والجمارك التنزانية منثل عن هيئة الدواء وممثل عن هيئة سلامة الغذاء وبحضور ممثلي اتحاد الغرف التجارية التنزانية واتحاد القطاع الخاص وذلك لمناقشة ومعرفة معلومات عن النظم والقوانين الاستثمارية بتنزانيا.





وزار الوفد المنطقة الحرة الاستثمارية بتنزانيا بحضور رئيس الهيئة للتعرف على أهم المميزات التي تقدمها الحكومة التنزانية إلي المستثمر الأجنبي والنظم المختلفة للاستثمار داخل المنطقة الحرة واختتم الوفد زيارة الميدانية بزيارة احدى المصانع العاملة في مجال انتاج وتعبئة الحبوب .