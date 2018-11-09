الرقابة الإدارية بالسويس تضع آليات طرح أراضى المحافظة

انتهت الرقابة الإدارية بالسويس من وضع آليات جديدة لطرح أراضي وعقارات المحافظة في المزادات مما يمنع حدوث تلاعب من أي نوع بمزادات البيع وجرى التعاون بين الرقابة الإدارية بالسويس ومسؤولي المحافظة.





وقال مصدر مسؤول بالجهاز التنفيذي لمحافظة السويس، إن نائب محافظ السويس خفض قيمة ما كان يحصل عليه في السابق المثمن للمزادات من 5% نسبة دلالة إلى 6,% فقط، وأنه تعاون مع الرقابة الإدارية في وضع شروط عمل داخل المزادات تمنع حدوث أي تسريب معلومات عن المزادات حتى لا يحدث تلاعب.



