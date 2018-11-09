ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

وزير الزراعة: زيادة سعر طن التمر من 400 دولار إلى ألف دولار للتصدير

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:31 م
جانب من افتتاح مصنع
جانب من افتتاح مصنع التمور
ولاء عبد الكريم
قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، إن هناك نقلة نوعية وحضارية كبيرة فى واحة سيوة، وهناك نموذج كامل للتنمية فى هذه الواحة، مشيرًا إلى أن وجود 13 مصنعا لإنتاج التمور يحقق التكامل فى عمليات الإنتاج.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش مهرجان سيوة للتمور فى دورته الرابعة بواحة سيوة اليوم أن طن البلح فى مصر سعره تضاعف من 400 دولار إلى ألف دولار حاليًا نتيجة جهود أهالى سيوة وكذلك التعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر فى ظل عمل قيمة مضافة لإنتاج وزراعة التمور في سيوة والعام المقبل سنحتفل بزيادة التصدير وزيادة سعر البلح إلى أكثر من ألف دولار.

وأكد الوزير، أن إنتاج سيوة فى الماضى كان يضيع نتيجة عدم القدرة على التخزين والتصنيع والتسويق لكن مع إقامة المهرجان بدأ الوضع يتغير لنجد أنفسنا أمام نموذج مثالى لتطوير صناعة وزراعة التمور فى واحة سيوة.

واستطرد وزير الزراعة، أن مصر تحتل المركز الأول في إنتاج التمور عالميًا لكن إذا ركزنا على الاهتمام بهذا المنتح سنحقق طفرة فى الصادرات المصرية، وتابع "ساهم المهرجان في زيادة نسبة التصدير بصورة ملحوظة"

loading...

ترشيحاتنا

التحريات: منتحر شارع الهرم غضب من تقبيل شقيق زوجته رأس والدته

الداخلية توجه 14 رسالة عاجلة لقائدى السيارات لمواجهة الطقس السيئ.. فيديو

طرق تفادى وعلاج تساقط الشعر

عبد الله السعيد يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي برادس

رئيس الفيفا يحضر مباراة الترجي والأهلي برادس

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 9 -11- 2018

أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو

وزير الزراعة: زيادة سعر طن التمر من 400 دولار إلى ألف دولار للتصدير

تقرير رسمي: ارتفاع غير مسبوق لأسعار الغذاء في تركيا

شوارع السعودية تغرق في مياه الأمطار.. فيديو

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

قرعة الكونفدرالية .. الزمالك يواجه الفائز من بطلي تشاد وتوجو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة جيجى حديد الكاجوال.. صور

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

فيديو

رقصات الـ لا بيرل تأخذك إلى عالم آخر.. فيديو
أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو
محامي: قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية على مقاس الرجالة.. فيديو
انطلاق ماراثون انتخابات الهيئة العليا للوفد..أنصار المرشحين يوزعون ملصقات وأقلام على الناخبين..الرئيس الشرفى: نحن أمام عملية انتخابية نزيهة.. والطويل:عودة الوفد كحزب معارض بناء ضرورة.. صور وفيديو
ناقد: الشعب التونسي يخشى تكرار أزمة مباراة مصر والجزائر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟