وزير الزراعة: زيادة سعر طن التمر من 400 دولار إلى ألف دولار للتصدير

قال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، إن هناك نقلة نوعية وحضارية كبيرة فى واحة سيوة، وهناك نموذج كامل للتنمية فى هذه الواحة، مشيرًا إلى أن وجود 13 مصنعا لإنتاج التمور يحقق التكامل فى عمليات الإنتاج.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي على هامش مهرجان سيوة للتمور فى دورته الرابعة بواحة سيوة اليوم أن طن البلح فى مصر سعره تضاعف من 400 دولار إلى ألف دولار حاليًا نتيجة جهود أهالى سيوة وكذلك التعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر فى ظل عمل قيمة مضافة لإنتاج وزراعة التمور في سيوة والعام المقبل سنحتفل بزيادة التصدير وزيادة سعر البلح إلى أكثر من ألف دولار.



وأكد الوزير، أن إنتاج سيوة فى الماضى كان يضيع نتيجة عدم القدرة على التخزين والتصنيع والتسويق لكن مع إقامة المهرجان بدأ الوضع يتغير لنجد أنفسنا أمام نموذج مثالى لتطوير صناعة وزراعة التمور فى واحة سيوة.



واستطرد وزير الزراعة، أن مصر تحتل المركز الأول في إنتاج التمور عالميًا لكن إذا ركزنا على الاهتمام بهذا المنتح سنحقق طفرة فى الصادرات المصرية، وتابع "ساهم المهرجان في زيادة نسبة التصدير بصورة ملحوظة"



