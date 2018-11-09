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مجلة بريطانية تشيد بالإصلاحات الاقتصادية لمصر .. الحكومة احتوت تداعيات تعويم الجنيه وحازت على تصنيفات إيجابية من الوكالات الاقتصادية العالمية

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:35 م
صدى البلد
شادي عبدالله
مصر حققت أعلى معدل نمو في العقد الأخير 
قناة السويس حققت رقما قياسيا في أرباحها 
مصر قادرة على تحمل التقلبات بالاقتصاد العالمي

أشادت مجلة يورومني البريطانية المتخصصة في شؤون الاقتصاد بعملية الإصلاح الاقتصادي التى نفذتها الحكومة المصرية وقالت إنها إضافة مع تحسن الوضع الأمنى ساعدا على تقليل المخاطر الاقتصادية بمصر. 

ولفتت المجلة إلى تحسن تصنيف مصر لدي الوكالات الدولية مثل فيتش وموديز وستاندرد آند بورز، وأن تلك الوكالات رشحت مصر لأن تكون بديلا أكثر أمانًا للمغرب وتونس، وأضافت أن هذا يتزامن مع سعي مصر لطرح سندات في أسيا الباندا والساموراي بقيمة 5 مليار دولار واستغلال 20 مليار دولار من القروض بالعملات الأجنبية حتى عام 2022 .

وأوضحت المجلة أن مؤشر يورومني للمخاطر كان أشاد باستقرار مصر في تقرير أصدره في يناير الماضي ، كما حافظت وكالة فيتش على تقييم إيجابي لمصر ومنحت وكالة موديز مصر تصنيفا B3 مع الإبقاء على توقعاتها الإيجابية، وحافظت وكالة ستاندرد آند بورز على تصنيف وضع مصر كمستقر.

وأكدت المجلة البريطانية أن عام 2018 شهد أعلى معدلات الاستقرار لمصر و أنها تفوقت على بلدان مثل سلوفينيا وكوت ديفوار ومولدوفا واليونان، وخرجت من منطقة الخطر الافتراضية.

وأوضحت المجلة أن الحكومة تبحث عن المزيد من الموارد الأجنبية للاقتراض خاصة في آسيا، لسداد الديون السابقة، و الذي يتزامن مع اكتساب الجنيه قوة وتحسن معدلات التجارة العالمية.

وأكدت أن مصر شهدت واحدة من أكبر التحسينات في الحصول على رأس المال منذ حصولها على قرض صندوق النقد الدولي في 2016، وأن الصندوق لاحظ أن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد تسارع من 4.2 ٪ في السنة المالية 2016/17 (حتى نهاية يونيو) إلى 5.3 ٪ في 2017/18 - وهو أعلى مستوى في عقد من الزمن، وأن عجز الموزانة قد تقلص فيما انخفض عبء الديون بفضل الإصلاحات الاقتصادية وتحسين النظام الضريبي ، والذي يستهدف فائضا رئيسيا بنسبة 2 ٪ من الناتج الإجمالي، وكذلك انخفضت نسبة البطالة إلى أقل من 10٪ ، مما يخفف من الضغوط الاقتصادية ومخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي، بمساعدة برامج مخصصة لخلق فرص عمل للخريجين، وتوفير تمويلا للنساء وتحسين دخول الموظفين بالحكومة.

ولفتت المجلة إلى أن معهد التمويل الدولي قال في أحدث أبحاثه فريقه إلى انخفاض التضخم إلى رقم واحد، وأن السياسة النقدية استطاعت احتواء على آثار انخفاض قيمة الجنيه والزيادة في أسعار الوقود والكهرباء، وأن انتعاش قطاع السياحة وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي وارتفاع إيرادات قناة السويس إلى مستوى قياسي وتحسن مناخ الاستثمار ما يعطي توقعات إيجابية للعامين المقبلين.

ونقلت المجلة عن الخبير الاقتصادي رفيق راجي في مؤسسة Macroafricaintel المعنية بالاقتصاد قوله إن هناك قلة فقط تتوقع عودة ثورات الربيع العربي ، وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه يرغب في حكومة أصغر سنا.

وأكدت المجلة البريطانية أن مصر حاليا في وضع أقوى لتحمل التقلبات في الاقتصاد العالمي وإذا استمر تقدمها يمكن أن تصبح أكثر أمانًا.
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