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اقتصاد

نصار: 35.3 مليون دولار حجم صادرات التمور لـ60 دولة

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن صادرات التمور المصرية حققت زيادة كبيرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017، حيث بلغت 35.3 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 73% ببيع 37.4 ألف طن بنسبة زيادة 61%، لافتا إلى أن عدد الدول التى تم التصدير إليها بلغ 60 دولة حيث يتراوح سعر طن التمر المصدر من 900 إلى 1250 دولار.

وأشار "نصار"، خلال الكلمة التى ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة بمهرجان التمور بسيوة، اليوم، إلى أن التعاون مع جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي أسفر عن إقامة مهرجانات التمور المصرية بسيوة على مدار أربع سنوات والتي أثمرت عن الانتهاء من تأهيل مصنع تمور سيوة الحكومي بقيمة 10 مليون جنيه.

وتابع قائلا إنه يجري تأهيل مجمع تمور الوادي الجديد الحكومي بهدف زيادة طاقته الإنتاجية وتحسين الجودة وتطوير المنتجات وتطوير منظومة التعبئة والتغليف لتعظيم القيمة المضافة للتمور بتكلفة 13 مليون جنيه ويجري ايضا إنشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحريه بقدرة تخزينية تبلغ 4000 طن.

ولفت الى أنه تم استقدام خبراء بالتعاون مع مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة لإعداد دراسات مشروعات جديدة لتعظيم القيمة المضافة والقدرة التصديرية على مدار سلسلة القيمة لقطاع التمور للارتقاء بهذا القطاع الواعد، فضلا عن تأهيل 160 مزرعة بسيوه للحصول على شهادات الزراعة العضوية.
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