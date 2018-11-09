الصناعة: تأهيل 5 مصانع تمور للحصول على الآيزو العالمية

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الوزارة قامت أيضًا بتأهيل 5 مصانع للحصول على شهادة الجودة العالمية ISO22000، وجار تأهيل عدد 5 مصانع أخرى كما يجري تسجيل مصانع التمور التي تم حصولها على شهادات الجودة للانضمام لعضوية المجلس التصديري للصناعات الغذائية وجار تقديم الدعم الفني اللازم ونقل التكنولوجيا لإنشاء عدد 10 مصانع بمناطق مختلفة كما تم تأهيل عدد 8 من مصنعي وموردي العجوة المفرومة بالبدرشين والمرازيق بمشروع التغذية المدرسية.





وتقدم الوزير خلال كلمته التى ألقتها نيابة عنه المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة بمهرجان التمور بسيوة اليوم بالشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومؤسس "جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر"، كما قدم الشكر للجائزة على دعمها في تنظيم هذا الحدث الهام والذي يعد بمثابة إمتداد لأواصر التعاون البناء والمعهود بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في كافة المجالات التنموية.





واشاد الوزير بجهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومحافظة مطروح وأهل سيوة على تعاونهم المثمر وجهودهم الهامة في تنظيم هذا المهرجان ودعمهم الدائم لقطاع التمور والعمل علي النهوض والارتقاء به ايمانًا بأهمية القطاع ومساهمته في رفع مستوى الاقتصاد المصري ليس فقط على الصعيد المحلي بل الدولي أيضًا.





واشاد أيضًا بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والاتحاد العربي للأسمدة وغرفة الصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ودعمهم لهذا المهرجان ومساهمتهم الدائمة لقطاع التمور والعمل على النهوض والارتقاء به.