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اقتصاد

محافظ مطروح: شهادة الفاو تساهم فى الترويج السياحى لواحة سيوة عالميا

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:16 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أكد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح أن إقامة مهرجان التمور فى أقصى الجنوب الغربى لجمهورية مصر العربية عقب إقامة مهرجان شباب العالم بشرم الشيخ يبعث برسالة للعالم أجمع أن مصر بلد أمنة مستقرة تفتح ذراعيها دائما ً لأشقائها وأصدقائها من جميع دول العالم للتعاون وتوفير فرص إستثمار فى كافة المجالات.

وقال خلال مهرجان التمور بسيوة اليوم إن انطلاق مهرجان التمور بواحة سيوة للعام الرابع هو دليل على التعاون الجاد الذى نصنعه من أجل مستقبل أفضل لتطوير تلك الصناعة الكبيرة وخير وسيلة لصنع المنافسة الجادة في تصنيع التمور، مع البحث عن سبل دعم المزارع البسيط بواحة سيوة والإهتمام به باعتباره الأكثر أولوية بالرعاية والنهوض بوضعه الاقتصادى ..مع تعظيم عائد إنتاجه ..و تطوير صناعة التمور والاستفادة من كافة الأنواع والكميات المنتجة وتنوع مخُرجاتها ، إضافة إلى تحسين سلالات النخيل والحفاظ على المتميز منها. 


وأشار إلى أن حصول واحةُ سيوةِ على شهادةِ النُظم الزراعيةِ التراثيةِ العالميةِ من منظمة الأغذية والزراعة العالمية " الفاو" ، قد ساهم فى الترويج السياحى لواحة سيوة لتحتل مكانتها السياحية العالمية،و بما يعود بالنفع على الأهالى مع توفير مزيد من فرص العمل لشباب سيوة .
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