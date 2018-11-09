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اقتصاد

جائزة خليفة: مهرجان التمور بسيوة اشتد عوده وأخذ موقعه العالمي

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:21 م
لدكتور عبد الوهاب
لدكتور عبد الوهاب زايد
ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور عبد الوهاب زايد - أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، أن إقامة هذا المحفل للعام الرابع على التوالي يؤكد أن مهرجان التمور المصرية، اشتد عوده وأخذ موقعه الذي يستحق بين المعارض والمهرجانات المتخصصة بزراعة النخيل وإنتاج وصناعة وتسويق التمور على خارطة التجارة العالمية، حتى أصبح قصة نجاح وعلامة فارقة للتمور المصرية ومقصد المستثمرين وتجار التمور من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف خلال مهرجان التمور بسيوة، اليوم، أن مهرجان التمور المصرية جاء ليؤكد عمق العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى الثقة الكبيرة التي أولاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وكذلك ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل العمل سويًا لتطوير وتنمية قطاع التمور المصرية.

وأشار أمين عام الجائزة إلى دعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بدولة الإمارات، ومتابعة الشيخ نهيان مبارك آل نهيان وزير التسامح رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وأثنى زايد على التعاون المتين والمثمر بين الأمانة العامة للجائزة مع كل من وزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح وباقى الجهات المعنية على مستوى مصر وعدد من المنظمات الدولية، من أجل العمل سويًا لتطوير وتنمية قطاع نخيل التمر في مصر، وهو الهدف الرئيسي من عقد المهرجان، وكذا بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة التي لم تألوا جهدًا في تقديم كافة التسهيلات والدعم لضمان نجاح كافة برامج التنمية وتحقيق أهدافها السامية، مشيدا بدور الشركاء في إنجاح هذا المهرجان، لإبراز الوجه الحضاري المشرق لمصر والدور الريادي لدولة الإمارات ومساهمتها الفاعلة في صنع الحضارة الإنسانية ومكانتها المرموقة على الصعيدين العربي والدولي.
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