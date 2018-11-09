أمنية تمناها الرئيس الراحل السادات قبل وفاته.. فماذا كانت؟

قبل ثلاثة أشهر من وفاته كتب الزعيم الراحل الرئيس أنور السادات مقالا بجريدة العروة الوثقى بمناسبة عيد الفطر هنأ فيه جموع العالم الإسلامي ، متمنيًا أن يكون العيد بداية عهد جديد مشرق بالعمل العربي والإسلامي ، ومستنكرًا في الوقت ذاته تشرذم العرب و المسلمين وتفرقهم .

وجاء عنوان مقاله المنشور بجريدة الأهرام العدد الصادر بتاريخ 31 يوليو سنة 1981 باسم »نرجو أن يكون العيد بداية عهد عربي جديد مشرق بالعمل العربي والإسلامى المشترك».



واشتهر السادات بجرأته وحنكته ودهائه السياسي، وهو ما ظهر بوضوح في قضائه على خصومه السياسيين فيما عرف بثورة التصحيح، وعمل السادات على التحضير لاسترجاع شبه جزيرة سيناء من قبضة إسرائيل إثر الهزيمة في حرب 1967 وتمكن بإدارته من هزيمتها بعد ثلاث سنوات من بداية حكمه في حرب أكتوبر 1973.

بتاريخ 19 نوفمبر 1977 اتخذ الرئيس السادات قراره الذي سبب ضجة بالعالم العربي بزيارته للقدس وذلك ليدفع بيده عجلة السلام بين مصرو إسرائيل.