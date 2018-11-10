أمين الفتوى يوضح كيف يعرف المسلم أن أعماله مقبولة عند الله

قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن يقين المسلم من قبول الله سبحانه وتعالى لا عمالة، سيكون في يوم القيامة.





وأضاف "الورداني" خلال إجابته عن سؤال مضمونة "كيف أعرف أن اعمالى يتقبلها الله ؟ "، أنه هناك أمارات وعلامات في الدنيا يستطيع أن يعرف منها العبد هل قبل الله أعماله أم لا، أولا إذا إزداد في الطاعة والإقبال على الله، ثانيا أن إزداد العبد تعلق بالله سبحانه وتعالى، ثالثا إذا صلحت علاقته مع الناس .



