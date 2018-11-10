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ديني

أمين الفتوى يوضح كيف يعرف المسلم أن أعماله مقبولة عند الله

السبت 10/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
صدى البلد
القسم الديني
قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن يقين المسلم من قبول الله سبحانه وتعالى لا عمالة، سيكون في يوم القيامة.

وأضاف "الورداني" خلال إجابته عن سؤال مضمونة "كيف أعرف أن اعمالى يتقبلها الله ؟ "، أنه هناك أمارات وعلامات في الدنيا يستطيع أن يعرف منها العبد هل قبل الله أعماله أم لا، أولا إذا إزداد في الطاعة والإقبال على الله، ثانيا أن إزداد العبد تعلق بالله سبحانه وتعالى، ثالثا إذا صلحت علاقته مع الناس .

أوضح أمين الفتوى أن هناك فرقا بين الإقبال على الله والتعلق بالله، الإقبال يعني مزيد من الطاعة والاعمال الصالحة، أما التعلق بالله هو الإحساس بالطمأنينة وزوال جميع الأحزان الدنيوية.
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