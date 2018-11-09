حنان الحضري: تعاون مع إيطاليا لتسجيل علامة تجارية موحدة لتمور سيوة

أكدت المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، أن الدورة الرابعة للمهرجان تضمنت اقامة معرض بمشاركة 146 عارضا من دول مختلفة و 71 من المستوردين المحليين بجانب ممثلي سلاسل التوزيع الكبرى في مصر وعقد ندوات علمية عن التمور للوقوف على المشكلات التى تواجه القطاع وطرح الحلول التطبيقية لها.



وتم تنظيم مسابقة للمشاركين بالمهرجان تتضمن 10 فئات تبلغ قيمة كل فئة ثلاثين ألف جنيه مصرى حيث تقدم 93 متسابقا من 6 محافظات مختلفة كما تم تدشين قافله زراعية لتثقيف وتدريب المزارعين على أفضل الممارسات الزراعية والادارة الكاملة للأسمده و نقل المعرفة والتقنيات الزراعية الحديثه بالتعاون مع الاتحاد العربى للأسمدة ووزارة الزراعة.



وأضافت خلال مهرجان التمور بسيوة اليوم ان المهرجان يعمل علي زيادة تسويق التمر الطازج والمصنعات على المستوى المحلي والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل وتعظيم القيمة المضافة وتنشيط قطاع صناعي واسع يعتمد على النخيل، مشيرة الي أنه يجري حاليًا الاتفاق علي توقيع عقد مشروع مع التعاون الإيطالي لتحسين سلسلة القيمة لقطاع التمور بسيوة من أجل تسجيل علامة تجارية موحدة من خلال نشر الممارسات الزراعية والتصنيعية والصحية الجيدة وزيادة القدرة التنافسية، كما سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات الاخرى للنهوض بهذا القطاع الهام .



وتم خلال فعاليات المهرجان التوقيع على مذكرة تفاهم بين مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي وجمعية خبراء العلوم والتكنولوجيا واحدى الشركات لاستغلال وتطوير مشروعات الجمعية بالواحات البحريه التى تستهدف تطوير قطاع التمور بالواحة.





