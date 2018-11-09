هانى سرى الدين: توزيع قائمة وهمية للتشكيك فى انتخابات عليا الوفد

أصدر الدكتور هاني سري الدين سكرتير عام حزب الوفد بيانا أكد فيه أن حزب الوفد يحتفل اليوم بانتخابات هيئته العليا في ظل مشاركة قوية من أعضائه الحريصين على اختيار مرشحين أكفاء قادرين على النهوض بحزبهم العريق واستكمال مسيرته التاريخية.



وقال سرى الدين فى بيانه إن هناك من يريد إفساد هذا اليوم عن طريق إثارة البلبلة وإحداث وقيعة بين قيادات الحزب والمرشحين وأعضاء الحزب والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية عن طريق توزيع قائمة وهمية لدعم مرشحين باسم رئيس الحزب متناسيين أن المستشار بهاء أبو شقه رئيس الحزب أعلن وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأنه لا يدعم مرشحين بعينهم وهو الاختيار الأخلاقي والقانوني الذي طالما كان هو طريق رئيس الحزب.



وأوضح سكرتير عام حزب الوفد أن انتشار مثل هذه القوائم والأفعال التي تعكر صفو العملية الانتخابية إنما يدل على ضعف مروجيها ومحاولة إدخال شخص رئيس الحزب في منافعهم وأغراضهم الشخصية.



واختتم قوله: "إننا لعلى يقين بفشل تلك المحاولات ورهاننا على وعي الهيئة الوفدية في اختيار حر لممثليهم في الهيئة العليا لخطر نحو مستقبل مشرق لحزب الوفد".