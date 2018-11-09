ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

هانى سرى الدين: توزيع قائمة وهمية للتشكيك فى انتخابات عليا الوفد

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:08 م
انتخابات الهيئة العليا
انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد
معتز الخصوصى
أصدر الدكتور هاني سري الدين سكرتير عام حزب الوفد بيانا أكد فيه أن حزب الوفد يحتفل اليوم بانتخابات هيئته العليا في ظل مشاركة قوية من أعضائه الحريصين على اختيار مرشحين أكفاء قادرين على النهوض بحزبهم العريق واستكمال مسيرته التاريخية.

وقال سرى الدين فى بيانه إن هناك من يريد إفساد هذا اليوم عن طريق إثارة البلبلة وإحداث وقيعة بين قيادات الحزب والمرشحين وأعضاء الحزب والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية عن طريق توزيع قائمة وهمية لدعم مرشحين باسم رئيس الحزب متناسيين أن المستشار بهاء أبو شقه رئيس الحزب أعلن وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأنه لا يدعم مرشحين بعينهم وهو الاختيار الأخلاقي والقانوني الذي طالما كان هو طريق رئيس الحزب.

وأوضح سكرتير عام حزب الوفد أن انتشار مثل هذه القوائم والأفعال التي تعكر صفو العملية الانتخابية إنما يدل على ضعف مروجيها ومحاولة إدخال شخص رئيس الحزب في منافعهم وأغراضهم الشخصية.

واختتم قوله: "إننا لعلى يقين بفشل تلك المحاولات ورهاننا على وعي الهيئة الوفدية في اختيار حر لممثليهم في الهيئة العليا لخطر نحو مستقبل مشرق لحزب الوفد".
loading...

ترشيحاتنا

رئيس إسرائيل: لولا تدخل السيسي لوجدنا أنفسنا في حرب ضد غزة.. صور

أفعى حائط البراق تثير جدلا داخل إسرائيل حول نهاية العالم

بعد تلقيها خبر مقتل ابنتها.. صراخ هستيري لنائبة داخل البرلمان المكسيكي.. فيديو

موجة صقيع وأمطار وثلوج تضرب الغربية.. والمحافظ يعلن الطوارئ.. صور

شاهد.. حريق مدمر يضرب شمال كاليفورنيا وفرار مئات السكان

وزير الشباب يرافق جماهير الأهلي على الطائرة المتجهة إلى تونس..فيديو وصور

طرق تفادى وعلاج تساقط الشعر

شريف عبد الفضيل: ‏‏الأهلي هو الحياة

دولة عربية تدعو إسرائيل رسميا لزيارتها

اتحاد الكرة يوجه رسالة دعم لفريق الأهلي قبل مواجهة الترجي

المستكاوي يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الترجي

إيناس عز الدين تدعم الأهلى قبل موقعة رادس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشييع جثمان الإعلامية نادية صالح من مسجد مصطفى محمود .. صور

شاهد.. إطلالة عصرية كاجوال لـ روجينا فى المغرب

انطلاق معدات القاهرة والجيزة لمواجهة الأمطار المحتملة .. صور

ميريهان حسين تتألق بالكاروهات فى أحدث جلسة تصوير

مايا دياب بإطلالة غريبة في حفل Cartier Mirage

فيديو

أهداف الاهلى والترجي على مدار التاريخ.. فيديو
محامي: قانون النائب محمد فؤاد للأحوال الشخصية على مقاس الرجالة.. فيديو
انطلاق ماراثون انتخابات الهيئة العليا للوفد..أنصار المرشحين يوزعون ملصقات وأقلام على الناخبين..الرئيس الشرفى: نحن أمام عملية انتخابية نزيهة.. والطويل:عودة الوفد كحزب معارض بناء ضرورة.. صور وفيديو
ناقد: الشعب التونسي يخشى تكرار أزمة مباراة مصر والجزائر.. فيديو
تعرف على أهم ملامح العلاقات المصرية البحرينية..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟

من يفوز ببطولة أفريقيا ؟