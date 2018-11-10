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أهالي شارع العشرين بعين شمس يشكون عشوائية المواقف

السبت 10/نوفمبر/2018 - 12:45 ص
أهالى شارع العشرين
أهالى شارع العشرين بعين شمس يشكون عشوائية المواقف
كريم ناصر
يشكو أهالي منطقة العشرين التابعة لحى عين شمس بمحافظة القاهرة من موقف الميكروباصات الموجود بالشارع وتعطيل حركة السير لفترات طويلة يوميا,

أرسل "لبيب على" أحد قراء موقع صدى البلد تفاصيل هذه المشكلة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع قائلا : "الطريق الى بنمشيه فى 5 دقائق بنمشيه فى ساعة " موضحا مدى معاناة أهالى المنطقة من الموقف وشلل الحركة المرورية.

وأضافت "أسماء يس" ان وجود الموقف ينشر نوعا من أنواع البلطجة والعشوائية بالشارع ، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الحى بالمشكلة عدة مرات ولكن بلا رد .

وطالب الأهالى من المسئولين بالحى سرعة التعامل مع الأمر و ازالة الموقف والسيطرة عليه .

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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