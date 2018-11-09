إضراب كلى فى أهم مطارات إسرائيل بعد غد.. صور

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن موظفي سلطة المطارات أعلنوا الإضراب الكلى وتعطيل كافة الرحلات الجوية في مطار بن جوريون بعد غد الأحد،كجزء من التدابير التنظيمية ضد الإدارة بسبب سوء معاملة المتعاقدين الجدد والبالغ عددهم 1000 إسرائيلى العاملين بأقسام الأمن والنظافة داخل المطار.



وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أنه من المتوقع أن يناقش مجلس إدارة مطار بن جوريون إمكانية تعطيل جدول الرحلات.



وقال "بيناس عيدان" رئيس لجنة العمال التابعة لسلطة المطارات الإسرائيلية لـ "يديعوت" إن هناك اتفاقات موقعة لا تحترمها الإدارة ونحن لا نريد أن نؤذي الركاب ولكن ليس لدينا خيار سوى إبلاغ المسافرين بإلغاء رحلاتهم لأن هناك 1000 عامل إسرائيلى داخل المطار مهددون بالطرد".



جدير بالذكر أن الحكومة الإسرائيلية توصلت الى اتفاق مع النقابات العمالية في إسرائيل التي هددت باضراب عام لكافة المناحي الاقتصادية في إسرائيل بسبب قضية أمن وسلامة العمل في ورشات البناء وبناء على هذا التفاهم تم التراجع عن قرار الاضراب العام الذي كان مزمعا القيام به.