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بين الناس

استجابة لشكاوى المواطنين.. حى المعادي يشن حملة نظافة بشارعي 101 و105

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 02:51 م
صدى البلد
كريم ناصر
نفذ حي المعادي، اليوم الجمعة، بالتعاون مع فرع هيئة النظافة، أعمال النظافة الدورية بشارعي 101 و105، حيث تم إزالة تراكمات ومخلفات تقليم الأشجار، وذلك تحت إشراف المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي المعادي.

وفي إطار المتابعة المستمرة للقضاء على المخالفات ورفع الإشغالات، شن رئيس حى المعادى المهندس عادل عبد الظاهر، بالتعاون مع هيئة النظافة بالحى بشن حملة لرفع القمامة ومخالفات الباعة الجائلين من قضبان القطار.

وطالب المسئولون بالحي المواطنين التعاون مع أجهزة الحى وعدم وضع إشغالات بالطرق والالتزام بالمساحات المحدد لهم وعدم إلقاء القمامة بالشارع مرة أخرى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360 .
استجابة لشكاوى المواطنين.. حى المعادي يشن حملة نظافة بشارعي 101 و105
استجابة لشكاوى المواطنين.. حى المعادي يشن حملة نظافة بشارعي 101 و105
استجابة لشكاوى المواطنين.. حى المعادي يشن حملة نظافة بشارعي 101 و105
استجابة لشكاوى المواطنين.. حى المعادي يشن حملة نظافة بشارعي 101 و105
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