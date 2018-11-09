استجابة لشكاوى المواطنين.. حى المعادي يشن حملة نظافة بشارعي 101 و105

نفذ حي المعادي، اليوم الجمعة، بالتعاون مع فرع هيئة النظافة، أعمال النظافة الدورية بشارعي 101 و105، حيث تم إزالة تراكمات ومخلفات تقليم الأشجار، وذلك تحت إشراف المهندس عادل عبد الظاهر رئيس حي المعادي.



وفي إطار المتابعة المستمرة للقضاء على المخالفات ورفع الإشغالات، شن رئيس حى المعادى المهندس عادل عبد الظاهر، بالتعاون مع هيئة النظافة بالحى بشن حملة لرفع القمامة ومخالفات الباعة الجائلين من قضبان القطار.



وطالب المسئولون بالحي المواطنين التعاون مع أجهزة الحى وعدم وضع إشغالات بالطرق والالتزام بالمساحات المحدد لهم وعدم إلقاء القمامة بالشارع مرة أخرى.



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