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بين الناس

استجابة لشكاوى المواطنين.. حى المطرية يشن حملة لإزالة إشغالات المقاهي.. صور

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 11:27 م
صدى البلد
كريم ناصر
شن عبد المقصود رئيس حى المطرية حملة لرفع إشغالات المقاهى من الحى، وذلك بمعرفة إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى ومعاونة قسم شرطة المطرية.

جاء ذلك استجابة لما نشره موقع "صدى البلد" الإخبارى في خدمة شكاوى المواطنين من إشغالات المقاهى وتعديها على مساحة الشوارع.

وطالب المسئولون بالحي المواطنين بالتعاون مع أجهزة الحى وعدم الاستحواذ على مساحة الشوارع وعدم إقامة حواجز حديدية والالتزام بالسلوك الحضارى حفاظا على المظهر الحضارى للحى.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
استجابة لشكاوى المواطنين.. حى المطرية يشن حملة لإزالة إشغالات المقاهي.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. حى المطرية يشن حملة لإزالة إشغالات المقاهي.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. حى المطرية يشن حملة لإزالة إشغالات المقاهي.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. حى المطرية يشن حملة لإزالة إشغالات المقاهي.. صور
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