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أخبار العالم

شوارع السعودية تغرق في مياه الأمطار.. فيديو

الجمعة 09/نوفمبر/2018 - 03:07 م
صدى البلد
مريم صليب
أعلنت إمارة منطقة مكة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الحركة الجوية للأمطار لم تتأثر ولله الحمد بالأمطار التي هطلت على مكة.

وتداول رواد تويتر فيديو لهطول الأمطار بغزارة تفاعل معه عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة، تويتر.

وجاءت تعليقات المواطنين تحمل أمنيات تمنوا من الله تحقيقها .
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