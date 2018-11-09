الإدارة الأمريكية تدرس تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس تصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن والمدعومة من إيران كجماعة إرهابية، في جزء من حملة لإنهاء الحرب في اليمن والضغط على إيران.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من المناقشات، أنه جرى بحث الأمر منذ عام 2016 على الأقل، مشيرة إلى أن تصنيف الميليشيات الانقلابية جماعة إرهابية من شأنه أن يضيف عنصرا جديدا وغير متوقع للجهود الدبلوماسية لبدء محادثات سلام.



وأفادت المصادر بأن الأشهر الأخيرة شهدت بحث الأمر مجددا بينما يسعى البيت الأبيض لاتخاذ موقف صارم من الجماعات المرتبطة بإيران في الشرق الأوسط، متابعة أن تصنيف الحوثي جماعة إرهابية من جانب وزارة الخارجية الأمريكية من شأنه أن يزيد من عزلة الانقلابيين.



وعادة ما تصنف الخارجية الأمريكية، الجماعات التي تشكل تهديدا للأمن القومي الأمريكي جماعة إرهابية، كما فعلت مع تنظيم القاعدة في اليمن والتنظيمات الموالية لداعش.



وذكرت الصحيفة أن الجيش الأمريكي كان قد أطلق في أكتوبر 2016 صواريخ توماهوك على رادار ساحلي في منطقة يمنية تخضع لسيطرة الميليشيات بعد هجوم صاروخي استهدف سفينة للبحرية الأمريكية بالمنطقة.



وشنّت ميليشيا الحوثي أيضا هجمات ضد قطع بحرية تابعة لتحالف دعم الشرعية باليمن وسفن تجارية قبالة سواحل اليمن.



ويقول مسئولون أمريكيون إن إيران زودت ميليشيا الحوثي بتكنولوجيا عسكرية متطورة، لكنها ترتبط أيضا بعلاقات أقوى مع منظمات أخرى، من بينها ميليشيا حزب الله اللبناني.