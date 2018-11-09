محافظ المنيا يوجه بضبط مخالفات التوك توك وإصلاح النقل الجماعي

كلف اللواء قاسم حسين محافظ المنيا محمد سيد رئيس مدينة المنيا بالإسراع في توفير موقف مجمع بقرية تله لحل مشكلة تكدس السيارات وتعطيل حركة المرور بمدخل القرية، مع تفعيل القانون بالحملات المرورية المكثفة بالمراكز لضبط التكاتك المخالفة وإيجاد حل فورى لعشوائية وجودها بالمراكز والقرى.



كما وجه المحافظ خلال اللقاء الدوري الذي عقده مع أعضاء مجلس النواب بانهاء اجراءات تخصيص مساحة الأرض الخاصة بوحدة مرور مطاى ليتم إدراجها ضمن خطة وزارة الداخلية.



وأشار المحافظ خلال اللقاء الى أنه يتم دراسة إصلاح منظومة النقل الجماعي داخل المحافظة لتغطية وسد العجز بالأماكن التي تحتاج لتوفير مواصلات أمنة وبشكل حضاري للمواطنين وبخاصة بين المراكز منعًا للتكدس وتسيير حركة المرور وكذلك توفير خطوط سير مناسبة لمدينة المنيا الجديدة.



وشدد على ضرورة التكاتف مع الحكومة خلال الفترة القادمة في تحقيق أهدافها وخطتها للتطوير والنظر للمطالب الشعبية وإعطائها أولوية لحلها، مشيرًا إلى أن أجهزة المحافظة لن تستطيع وحدها حل المشاكل ولكن الأمر يتطلب أيضًا تكاتف وتعاون الجميع من تنفيذيين ونواب.

